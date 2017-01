Kinder stark machen...

...für ein gesundes und suchtfreies LebenWir alle wollen, dass unsere Kinder gesund und geborgen aufwachsen. Das ist nicht immer eine leichte Aufgabe, Unsicherheiten und Gefährdungen gibt es genug. Das Thema Süchte ist eines davon. Was brauchen also Kinder und Jugendliche, um ihr Leben möglichst frei von Abhängigkeit und Ersatzmitteln zu gestalten und daran Freude zu haben? Eltern sind für lange Zeit die wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind. Sie können - unabhängig vom Alter des Kindes - die gesunde Entwicklung ihres Kindes maßgeblich beeinflussen.durch Impulsreferate, praktische Beispiele aus dem Familienalltag und den Austausch der Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer bekommen sie Handwerkszeug dafür, wie sie ihr Kind für ein gesundes, suchtfreies Leben stärken können.Was ist Sucht? Wie kann Sucht entstehen? Was ist Suchtvorbeugung? Was kann ich vorbeugend tun?Baustein>Baustein II: Selbstwert und Kommunikation; Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen in der Familie>Baustein III: Grenzen und Konflikte im familiären Alltag> Baustein IV: Eltern stärken; "Wenn es den Eltern gut geht, geht's auch den Kindern gut"(In Zusammenarbeit mit der Suchtpräventionsstelle OÖ)

Termine:, jeweils von 19.00 bis 21.30 Uhr(alle Termine: 9.3. / 23.3. / 30.3. / 6.4.2017)Leitung: Thomas Wögerbauer, Mitarbeiter d. Suchtpräventionsstelle OÖWerner Zechmeister, Elternbildner u. Dipl. SozialpädagogePreis: € 10,90Ort: Eltern-Kind-Zentrum Lambach, 4650 Lambach, Badgasse 21Infos / Anmeldung (erforderlich) unter: 0650 / 590 63 16