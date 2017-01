Kinderfaschingsball der Kinderfreunde in Wels

18.01.2017, 13:36 Uhr

Die Kinderfreunde laden wieder zum traditionellen Kinderfasching in die Welser Stadthalle ein.



Kinderfreunde Faschingstermine in der Region

WELS. Am 5. Februar 2017 ab 13.00 Uhr werden wieder rund 1000 große und kleine Faschingsnarren erwartet. Lustig verkleidete Kinder, Mamas, Papas, Omas und Opas werden an diesem Tag die Stadthalle unsicher machen. Für Unterhaltung ist mit Live-Musik von den Harlekins, den Spielanimateuren der Kinderfreunde, einem Kleinkindbereich und der einen oder anderen Einlage gesorgt.Gunskirchen, Veranstaltungszentrum, 22. Jänner, 14.00 bis 17.00 UhrWels Vogelweide, Turnhalle Schule Vogelweide, 29. Jänner, 14.00 bis 17.00 UhrStadl-Paura, Volksheim, 11. Februar, 14.00 bis 17.00 UhrWels, Turnsaal Volksschule Wels Mauth, 11. Februar, 14.00 bis 17.00 UhrLambach, Wirt in Klaus, 25. Februar, 14.00 bis 17.00 Uhr