"Let the good times roll..." im Alten Schlachthof Wels

30.12.2016, 13:00 Uhr

Bereits zum 16. Mal findet das Schlachthof-Bluesfestival statt.

WELS. Nach dem Erfolg des Vorjahres lädt 2017 Festivalkurator Martin Pyrker wieder zum Internationalen Bluesfestival am 27.1. um 19.30 Uhr in den Schlachthof Wels ein. In der 16. Auflage wartet das Festival mit tollen Acts auf. Mitwirkende sind neben Martin Pyrker und seiner Tochter Sabine, das Michael Fridrik Trio, die bekannte Bluesband aus Österreich, Lluís Coloma, einer der gefragtesten Pianisten in der spanischen Bluesszene, Jo Bohnsack, der vom Internationalen North Sea Jazz Festival Den Haag zum "Piano-Giant" gekürt wurde und B.B. & The Blues Shacks (Foto), die Auszeichnungen wie den "German Blues Award" erhielten. Das Festival findet heuer nur an einem Tag statt. Karten: Kartenbüro Lohmer, Moden Neugebauer, 07242 67284, oeticket.com