Musicalwaves lädt zum Benefizkonzert "The Night of Light"

13.12.2016, 13:55 Uhr

Der Erlös kommt bedürftigen Familien in Wels zugute.

WELS. Am 18. Dezember um 17.00 Uhr findet im Kornspeicher Wels das Benefizkonzert von Musicalwaves statt. Unter dem Titel "The Night of Light" begeistern 25 Sänger im Chor und mit Solos. Welthits wie der Earth Song von Michael Jackson oder Ain’t No Mountain High Enough werden den Kornspeicher musikalisch erhellen. Mitwirkende sind zudem Stefanos Vasileiadis (Klavier) und Raphael Schaller (Percussion). Kathrin Eva Heitzinger liest Weihnachtsgeschichten. Eintritt: freiwillige Spenden. Diese kommen bedürftigen Familien in Wels zugute. Infos unter www.musicalwaves.at