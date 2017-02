Nächstes Repair Café in Wels

14.02.2017, 07:30 Uhr

Jeden letzten Donnerstag im Monat findet die Veranstaltung statt

WELS. Am 23. Februar um 18.00 Uhr wird in der Carl-Blum-Straße 3 wieder ein Repair Café veranstaltet. Ziel des Events ist, Menschen zusammenzubringen, die sich beim Reparieren von Geräten gegenseitig unterstützen können. Einiges an Werkzeug wird bereitgestellt. Anmeldung unter 07242 67909, repaircafewels@gmx.at mit der Info, welche Dinge Sie reparieren wollen, was Sie an Fachwissen zur Verfügung stellen können beziehungsweise welche Snacks Sie mitbringen können. Getränke sind vorhanden.