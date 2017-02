Round Table 6 Konzert mit Fazil Say

01.02.2017, 09:28 Uhr

Der Welser Serviceclub holt das "musikalische Aushängeschild der Türkei" nach Wels.

WELS. Am 13. Februar 2017 um 19.30 Uhr steht wieder ein Klassikkonzert der Extraklasse am Programm des Stadttheaters Wels. Zu Gast ist der türkische Meisterpianist Fazil Say. Am Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Erik Satie sowie Says "Sonate Gezi Park II" op. 52. Tickets gibt es unter 0664 343 3232, rt6wels.at und oeticket.com.