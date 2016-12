Schnelle Köstlichkeit für den Heiligen Abend

23.12.2016, 08:47 Uhr

Mit ein paar Handgriffen und wenig Zutaten gelingt bereits ein köstliches Weihnachtsmahl.

WELS. Weihnachten steht vor der Tür: Da dürfen festliche Leckereien natürlich nicht fehlen. Aber das richtige Festmenü für Familie, Freunde und Gäste zu finden ist doch oft schwerer als gedacht. Immerhin soll es etwas ganz Besonderes sein und trotzdem sollen dafür nicht Stunden in der Küche verbracht werden. Die Inhaber vom Gasthaus Huber in Wels, Georg und Petra Geßl, haben für alle, die noch auf der Suche sind, ein passendes Rezept parat, das nicht nur herrlich schmeckt, sondern auch besonders schnell zubereitet ist. Ihr Tipp für ein Last Minute-Weihnachtsmenü: Schweinslendchen im Speckmantel mit Zucchinigemüse. "Für die Medaillons die Schweinelende in gleich große Stücke schneiden, salzen und pfeffern, mit Hamburger Speck umwickeln und in der Pfanne beidseitig braten. Für das Gemüse die Zucchini der Länge nach in Scheiben schneiden, blanchieren, mit Salz und Pfeffer würzen und in Olivenöl in der Pfanne schwenken", erklärt Georg Geßl. Als passende Beilage empfiehlt der Gastronom entweder Kartoffeln oder Kartoffelrösti.