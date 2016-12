Silvesterkonzert der MMK mit 5 Elementen

Unter der Leitung des neuen Kapellmeisters Daniel Kreutzer präsentiert die MMK das traditionelle Silvesterkonzert am 30. Dezember 2016 in der Sporthalle in Lambach.

Unter dem Motto „Musik, das fünfte Element“ wird das gleichnamige Stück von Fritz Neuböck ebenso wie ein Medley der Filmmusik zum Blockbuster „Titanic“ und auch das bestimmt aus dem Radio bekannte Popmusikstück „Music“ von John Miles aufgeführt.

Als Thema fünf Elemente

Zu Beginn des Konzerts treten die Bläserspatzen sowie das Bläserspatzenorchester unter der Leitung von Beate Schlattner bzw. Paul Hofer auf. Überzeugen Sie sich von den großen Fortschritten, die unsere jüngsten gemacht haben!Mit dem Konzertmotto zeigen die Musiker, dass bei den astrologischen vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft noch etwas fehlt: Musik! Und damit alles was über die greifbare Welt hinaus geht – alles Phantastische, auch Gefühle können so ausgedrückt werden. Aber auch die materiellen Dinge und Erlebnisse erhalten durch und mit Musik mehr Sinn und Gehalt. Musik ist also auf jeden Fall ein Grundelement für uns.Abschließend laden die Musikerinnen und Musiker natürlich ans Buffet zu Sekt und Wein sowie kleinen Snacks ein. Wir freuen uns darauf, den Vor-Silvesterabend mit Ihnen gemeinsam ausklingen zu lassen!