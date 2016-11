Super Samstag im mkh°

Am Samstag dem 10. Dezember bietet das Medien Kultur Haus wieder eine geballte Ladung an Kulturaktivitäten für Jung und Alt.

Von 10:00 – 13:30 unser: Frühstück und mehr! Sich Zeit nehmen, verwöhnen lassen und ins Kino gehen. Filmbeginn 11:45.Brunch Erwachsene Euro 12,- Kinder Euro 6,- (exklusive Getränke)Kombiticket Film und Brunch: Erwachsene Euro 17,- | Kinder 10,-.

Unseren„Porträt“ können Sie von 14:00 – 17:00 Uhr in der Galerie besuchen. „Was kann ein Bild über jemanden erzählen“ Gegenseitiges „porträtieren“, Rollentausch – vor als auch hinter der Kamera; ausführliche Analyse; max. 8 Teilnehmer. Referentin: Liesa Kovacs. Kosten: Euro 20,-. Info und Anmeldung: office@medienkulturhaus.atUnserezum Themaauf Textilien findet von 15:00 – 18:00 statt. Gestalten Sie ein persönliches Weihnachtsgeschenk oder einfach nur kreativ für sich selbst sein.Info und Anmeldung: e.zach@medienkulturhaus.at Kosten: Euro 25,-Last but not least findet um 20:00 Uhr unsere Literatursportveranstaltung, derstatt. Eine faszinierende Mischung aus Performance, Le- sung und Popkultur – alles live, hoher Lustfaktor! Eintritt: Euro 5,-