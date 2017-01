Superbowl-Party im Grande Dame Wels

20.01.2017, 10:07 Uhr

Übertragen wird der 51. Super Bowl auf der Großbildleinwand sowie auf Fernsehern in HD.

WELS. Das Grande Dame Wels lädt am Sonntag, den 5. Februar 2017, ab 21.00 Uhr (Einlass 20.00 Uhr) anlässlich des 51. Super Bowl – das Endspiel der Saison 2016 der National Football League (NFL) im American Football – in Houston ein. Übertragen wird das weltweit größte Sportevent live auf der Großbildleinwand und Fernsehern in HD. Außerdem gibt es All you can eat Chicken Wings & Dips (9,90 Euro pro Person, Reservierung unter patrick@grande-dame.at ) sowie Pizza und Snacks für den kleinen Hunger. Wer im Football-Outfit kommt oder Fanartikel deines Lieblingsclubs mitbringt, auf den wartet ein kleines Geschenk.