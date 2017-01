Neuer Großauftrag für die Firma H-Test

08.01.2017, 08:21 Uhr

Die Firma Roma ist Österreichs führender Anbieter professioneller Haarpflege- und Stylingprodukte mit über 110 Filialen in Österreich. Das Unternehmen führt ab sofort den qualitativ hochwertigen H-Test in seinem Sortiment, um seinen Kunden eine einfache und effiziente Möglichkeit zur Feststellung des aktuellen Gesundheitszustandes anzubieten (z.B. bei Haarausfall; Spliss; trockenes oder fettes Haar; Hautprobleme wie schuppige Kopfhaut; unreine, trockene oder fette Haut (Akne).Eine ausgewogene Versorgung mit Nähr- und Vitalstoffen ist in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung. Stress, Bewegungsmangel, Umweltgifte sowie eine unzureichende Ernährung führen oftmals zu Mangelzuständen im Körper, die sich unterschiedlich darstellen (z.B.: Verdauungsprobleme, Hautprobleme, Haarausfall, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Schlafstörungen) und die Lebensqualität beeinträchtigen. Eine zuverlässige und anerkannte Methode, um den aktuellen Gesundheitszustand festzustellen ist die Haaranalyse der Firma H-Test. Die genaue Analyse von einigen Haaren reicht, um ein seriöses Ergebnis zu erzielen. Durch die Verwendung modernster Labordiagnostik und Medizintechnik werden 30 aussagekräftige Testwerte, welche für einen optimalen Stoffwechsel erforderlich sind ermittelt.Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Harry Habersam) Simon Leitner (GF Firma H-Test) und Josefina Danzinger von Roma bieten ab sofort den H-Test in allen Roma-Filialen an