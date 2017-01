100.000. Besucherin im Programmkino Wels

17.01.2017, 17:30 Uhr

Gertraud Sobotka wurden ihre Geschenke in prominenter Gegenwart überreicht.

WELS. Am 14. Jänner durften die Geschäftsführer des Programmkinos Wels Hanna Meyer und Andrä Steiner die 100.000. Besucherin willkommen heißen. Als regelmäßige Besucherin freute sich Gertraud Sobotka sehr über das geschnürte Geschenkepaket. Gutscheine von Extrazimmer und Sazio, der Gastronomie des Hauses, eine persönliche Führung durch die Ausstellung der Galerie der Stadt Wels und Kinogutscheine wurden ihr überreicht. Der Zufall wollte, dass dies in Anwesenheit von Houchang Allahyari und seinem Sohn Tom-Dariusch Allahyari stattfand, die zu einem Filmgespräch über ihren neuen Film „Die Liebenden von Balutschistan“ in Wels waren. „Ich bin schon länger Mitglied beim Programmkino-Verein und ich freue mich so sehr“, meinte Gertraud Sobotka bei der Übergabe.Etwa 200 Filme, überwiegend aus dem Europäischen Filmschaffen, werden im Programmkino Wels jedes Jahr gezeigt. „Wir fühlen uns als Mitglied der European Cinemas, der EU-Initiative für Filmkunst, verpflichtet, Europäische Filme unserem Publikum in Originalfassung anzubieten. Daneben gibt es immer wieder auch Blockbuster in Originalfassung, weil eben auch die Sprache, deren Klang, die Stimmen der Schauspieler für die Qualität und den Gesamteindruck eines Filmes eine große Rolle spielen“, ist es Hanna Meyer wichtig zu betonen. „Wir sind auf die technische Qualität unseres Angebotes stolz und demnächst wird es im Internet auch die Möglichkeit geben, sich selbst den gewünschten Sitzplatz reservieren zu können“, berichtet Andrä Steiner.