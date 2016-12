„Der Perlenpflücker“, ein Bestseller aus Oberösterreich gibt Orientierung in einer komplexen Welt

21.12.2016, 09:07 Uhr

Der Roman „Der Perlenpflücker“ begeistert gerade die heimischen Leser. „Kurzweilig, schön geschrieben und mit zartem Nachklang.“ „Ein Buch zum immer wieder lesen“, sind sich auch die LeserInnen auf den sozialen Plattformen einig. Kritiker sehen ihn sogar in einer Reihe mit Paulo Coehlo und anderen Großen der Gegenwartsliteratur.Der Autor Kurt Haspel schickt seinen Helden Christoph, in diesem Buch, auf die Suche nach dem sagenumwobenen „Dorf der Lebens-Bücher“ wo er Rezepte für mehr Glück und Erfüllung im Leben sucht. Für den Leser beginnt eine abwechslungsreiche Reise durch exotische Länder mit zahlreichen mystischen Begegnungen. Eine Reise mit klapprigen Verkehrsmitteln an abenteuerliche Orte und durch geheimnisvollen Oasen. Fernöstliche Gurus, selbsternannten Seher und gnostischen Geheimgesellschaften bevölkern das bilderreiche Universum des „Perlenpflückers“.Viele der handelnden Personen und Abenteuer, beruhen auf wahren Begebenheiten die sich tatsächlich so zugetragen haben. So wie etwa die Geschichte jenes Dorfbewohners, der alleine und mit seiner Hände Kraft, ohne Zuhilfenahme einer einzigen Maschine eine ganze Straße für sein Dorf gebaut hat.Der Buchautor Kurt Haspel wurde 1970 in Wien geboren und ist schon als Filmregisseur und studierter Medienfachmann international bekannt. Seit 2015 hat sich Kurt Haspel erfolgreich der Belletristik und Gegenwartsliteratur zugewandt. Haspel schreibt mit großer Leidenschaft für ein internationales Publikum. Er ist mit seiner Literatur ein Brückenbauer zwischen den Menschen, denen er in einer schnelllebigen Zeit konkrete Antworten auf tiefgreifender Fragen bietet.„Menschen sind heute, mehr denn je auf der Suche und hoffen auf konkrete Antworten auf die dringenden Fragen unserer Zeit. Gerade Bücher sind wunderbar dazu geeignet, solche Antworten zu bieten“, ist der Autor zu tiefst überzeugt.Sicher mit ein Grund, der den „Perlenpflücker“ zu einem der meistgekauften Bücher in diesem Winter macht. Alleine schon die zahlreichen, berührenden Wortzitaten und Aphorismen machen dieses Taschenbuch zu einem Schatz, den man immer wieder zur Hand nehmen kann um daraus Kraft und Anregungen zu schöpfen.Insgesamt ist „Der Perlenpflücker“ - gerade zur Weihnachtszeit - ein absoluter Buchtipp für alle anspruchsvollen Leserinnen und Leser. Ein Bestseller zum weiterschenken oder einfach auch zum selber lesen.