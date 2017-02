Ein Tablett für alle Schüler? – HAK 1 macht Fernsehen

09.02.2017, 10:26 Uhr

Zu diesem Thema erstellten Schülerinnen und Schüler desder 4D derim Wissensturm Linz einen 5-minütigenIm Rahmen eines TV-Schnuppertags in der Medienwerkstatt Linz wurden zuerst Film- und Kameratechnik erarbeitet. Nach praktischen Übungen und mit vielen Tipps von Workshopleiterin Regina Fischer machten sich die Jugendlichen, bewaffnet mit Kamera und Mikrofon auf den Weg in die Linzer Innenstadt, um Passanten zum Thema zu interviewen. Jede/r musste zumindest einmal die Aufgaben Kameraführung, Tontechnik und Interviewen übernehmen und konnte damit das Wissen aus den Fächern Journalismus und Mediendesign endlich in die Praxis umsetzen.Die einzelnen Filmsequenzen wurden zu einem fertigen TV-Beitrag zusammengeschnitten. Ein aktuelles Thema, viele unterschiedliche Meinungen, ein anstrengender Tag für alle Beteiligten – und jeder ist stolz auf das Ergebnis, das sich im Lokalfernsehen von LIWEST bewundern lässt.