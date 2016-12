Faschingsparty des ASKÖ SV Mauky's Verfliesung Viktoria Marchtrenk

Am 21. Jänner 2017 ab 20:30 Uhr ist es wieder soweit es heißt wieder Faschingsparty-TIME, diesesmal im neuen wunderschönen Veranstaltungszentrum KulturRaum TRENK.S in Marchtrenk.Neben einer großen Tombola, einer Maskenprämierung für die größte Gruppe und einer Showeinlage spielt natürlich auch heuer wieder die bekannte und beliebte Kultband aus Marchtrenk "Starlight" für Sie und wird wieder für eine tolle Stimmung im Saal sorgen.

Eintrittskarten gibt es ab sofort zum Kaufen in der Raiffeisenbank Marchtrenk.Eintritt: Vorverkauf € 13,- (Raiffeisenbank Marchtrenk) Abendkasse € 16,- Die Karten können auch beim Hallenturnier am 7. und 8. Jänner 2017 in der Großturnhalle Marchtrenk erworben werden.Karten können auch vorreserviert werden und werden dann an der Abendkasse hintgerlegt. (sv.viktoria.marchtrenk@gmail.com oder 0650/5246948)Nähere INFO gibts auf unserer Homepage unter www.viktoria-marchtrenk.at Auf Ihr kommen freut sich die Vereinsleitung