Gunskirchner Gschnas 2017: „WoMen at work – bei da Oaweidd“ - so viel Spaß kann Arbeit machen!!

28.01.2017, 19:02 Uhr

Am Samstag dem 11. Februar findet mit dem inzwischen schon traditionellen Gschnas der SPÖ Gunskirchen wieder der Höhepunkt der Faschingssaison in Gunskirchen statt.

Bei dem heuer ausgewählten – für den Veranstalter SPÖ Gunskirchen – sehr passenden Motto „WoMen at work – bei da oaweidd!“ wird der Beweis erbracht, dass Arbeit auch Spaß machen kann.Die Vorarbeiter Ortsparteiobmann Jochen Leitner und Vizebürgermeister Fritz Nagl werden am 11. Februar pünktlich um 20:30 Uhr im großen Saal des Gasthauses Gruber mit der Startsirene die Gäste zum „Arbeitsbeginn“ bitten. Arbeitsauftrag für diese Nacht an die Gäste: Tanzen, Feiern und gute Laune bis in den frühen Morgen. Selbstverständlich dürfen beim Feiern auch Überstunden gemacht werden!

Kartenvorbestellungen und Platzreservierungen unter : 0650/5502040 (Karo Wolfesberger), 0650/3845467 (Christian Renner) oder per Mail: renner.christian@aon.at. Die Abendkassa ist am 11.02.2017 ab 19:30 Uhr geöffnet.