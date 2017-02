HBLW übergibt Spende an das Soziale Wohnservice Wels

06.02.2017, 16:29 Uhr

1500 Euro wurden zur Unterstützung in akuten Notlagen gesammelt.



Soziales Wohnservice Wels

WELS. Während die Temperaturen sinken, steigen die Besucherzahlen im Tageszentrum und die Anfragen nach Schlafplätzen in der Notschlafstelle des Sozialen Wohnservices Wels fast täglich. Die Schüler der HBLW konnten kürzlich eine Spende in Höhe von 1500 Euro an die Einrichtung Soziales Wohnservice Wels zur Unterstützung in akuten Notlagen überreichen. Das ganze Schuljahr über zeigen sich einzelne Klassen der HBLW engagiert: Mit dem Verkauf von Kuchen, Brotaufstrichen, Krapfen oder selbstgebackenen Keksen versuchen die Schüler Geld zu sammeln, um später den Erlös karitativen Zwecken zu spenden. Sowohl Lehrer, Verwaltungspersonal, als auch die restlichen Schüler unterstützen diese Aktionen tatkräftig. Den Schulsprecherinnenundund den Professorinnenundist es besonders wichtig, sich für Menschen zu engagieren, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Empathie und das Gemeinschaftsgefühl werden dadurch gefördert.Der Verein „Soziales Wohnservice Wels“ wurde 1989 gegründet und betreut an 365 Tagen wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Familien, junge Erwachsene, Frauen und Männer aus den vier Bezirken Wels-Stadt, Wels-Land, Grieskirchen und Eferding.