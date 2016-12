Kiwanis Club Wels überreichte Prix Talentis Award 2016

12.12.2016, 21:14 Uhr

Der Talente Förderungs-Award ging an das Trio2016Plus.

WELS. Am Samstag, 3. Dezember überreichte der Kiwanis Club Wels den Talente Förderungs-Award Prix Talentis im Dreiklang Herminenhof in Wels an die jungen und bereits sehr erfolgreichen MusikerInnen des „Trio2016Plus“. Beim anschließenden Preisträgerkonzert zeigten die drei jungen KünstlerInnen ein anspruchsvolles Konzertprogramm mit einem Querschnitt durch prominente Werke der deutschen Romantik. Das Trio begeisterte mit Mendelssohns großartig angelegtem Klaviertrio D-Moll und Brahms berühmtem H-Dur Klaviertrio, sowie einem farbenreichen, zeitgenössischen Werk vom Linzer Pianisten und Komponisten Till A. Körber.Die PreisträgerInnen Viktoria Kurina, Anastasija Govorova und Hrvoje Hrsec ernteten frenetischen Applaus und bedankten sich mit einer fulminanten Zugabe. Die Konzertbesucher zeigten sich restlos begeistert von diesem denkwürdigen Abend.