"Mein Adventradio" zu Gast am Welser Stadtplatz

23.12.2016, 13:06 Uhr

Am vierten Adventsonntag machte die Radio Oberösterreich Sendung "Mein Adventradio" ihre vierte und letzte Station in der Welser Weihnachtswelt.

WELS. Der gesamte Stadtplatz war in den weihnachtlichen Duft von Punsch, Glühwein, Bratwürsteln und Lebkuchen eingehüllt, und auch das Christkind persönlich ließ es sich nicht nehmen, dem Adventradio beizuwohnen. Der stimmungsvolle Adventmarkt in der Welser Innenstadt brachte nicht nur Kinderaugen zum Glänzen. Goldschmiede stellten ihr Handwerk unter Beweis und machten die Faszination Feuer für die Besucher erlebbar. Der Welser Nachtwächter Hans Kaiser erzählte aus der traditionsreichen Geschichte der Stadt. So kam auch ohne meterhohen Schnee am Welser Stadtplatz echte Weihnachtsstimmung bei den Besuchern auf.

Fotos: ORF/Schober