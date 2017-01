NEUES CAFÉ IN WELS "TRAUNZEIT - Das Café am Fluss"

05.01.2017, 17:57 Uhr

Wels : Messegelände Wels | Zwei Welser Vollblut-Gastronomen eröffnen im April 2017 ein kleines, feines Café an der Welser Traun.Das TRAUNZEIT soll das ganze Jahr über Platz an der Welser Traun zum Entspannen, Genießen und Abschalten bieten.Motto zur Umsetzung ist: "Alles anders als es in Wels ist". Dieser Gedanke wird nicht nur bei den Produkten zu spüren sein, sondern ist schon von Anfang ganz klar nach Außen kommuniziert worden. Denn auch bei Marketing & Werbung schlagen die beiden Jungunternehmer neue Wege ein: transparente Persönlichkeit, Humor über/mit sich selbst, und Crowdfunding sind nur einige wichtige nennende Punkte, wo man merkt: TRAUNZEIT - Das Café am Fluss ist anders.

Wer steht hinter dem Projekt?

Worum geht es in dem Projekt?

Was ist Crowdfunding eigentlich?

Warum sollte man das Projekt unterstützen

Miriam & Markus. Wir. Das TRAUNZEIT-TEAM.Wir sind zwei junge, ausgebildete, Welser Gastronomen mit Herz, Hirn & Leidenschaft, denen das Wohl des Gastes ein sehr großes Anliegen ist.Wir sind kommunikativ, motiviert, engagiert, organisiert, zielstrebig, strukturiert, mutig, reflektiert.Das Ganze ist unser Herzensprojekt, unser Herzenswunsch und unsere Erfüllung.Traunzeit - das Café am Fluss - im Welser Naherholungsgebiet.Ob in unserer verglasten Gastrobox, im Gastgarten oder am Sandstrandbereich, für dich steht immer ein gemütliches Platzal bereit, damit du Zeit und Alltagsstress hinter dir lassen kannst.Wir, Miriam & Markus, werden für dich an der Welser Traun einen Holzriegelbau erschaffen, der an den Vorder-, und Seitenfronten verglast ist. Ein kleines, feines Café, dass dir auch in kälteren Zeiten einen kuschligen, warmen Platz mit Blick in die Natur gewährleistet.Du kannst dich von uns im Traunzeit - mit frisch zubereiteten kalten und warmen Snacks, selbstgemachten-handgemachten-hausgemachten Kuchen & Leckerein, Obst & Gemüsesmoothies, hausgemachten Limos, einem fein aussortierten Weinsortiment, trendigen neu interpretierten Drinks und kreativen Cafékreationen - verwöhnen lassen.Man steht doch immer wieder vor der gleichen Herausforderung, wenn man sich beruflich etwas aufbauen möchte: Bekomme ich mein benötigtes Startkapital zusammen?Hierbei bietet Crowdfunding eine Lösung an die wir sehr gerne in Anspruch genommen haben. Natürlich ist das Crowdfunding ein "Kleinstbetrag" unseres benötigten Startkapitals, jedoch ist es für uns nicht nur eine finanzielle Unterstützung sondern ermöglicht uns eine tolle Werbungsmaßnahme. Das Beste aus unserer Sicht für den Endverbraucher: der Unterstützer selbst profitiert mit den Dankeschöngeschenken die wir anbieten, und bekommt mehr für sein Geld, dieser Aspekt war uns sehr wichtig.Damit auch du ein Teil des TRAUNZEIT bist - werde ein Traunzeitgenosse.- damit du an der Traun immer eine kleine Auszeit, Pause, Erholung einlegen kannst.- weil dich die Idee, das Konzept anspricht und du auf der Suche nach genau so einem Café bist.- weil dir sympathischer, freundlicher, herzlicher Service wichtig ist.- weil du uns Miriam & Markus, zwei engagierte, mutige und voll motivierte gerne unterstützen und uns helfen möchtest, dass wir unseren Herzenswunsch wahr werden lassen können.- weil du dir auch schon oft gedacht hast, dass es schön wäre wenn es an der Welser Traun einen gemütlich Platz geben würde wo du dir einen vollmundigen Café, einen handgemachten Kuchen, einen frisch zubereiteten Snack, uvm. gönnen könntest.