Nikolaus besuchte die VS1 Marchtrenk

12.12.2016, 21:03 Uhr

Nikolaussackerl für alle Schüler.

MARCHTRENK. Am 6. Dezember besuchte der Heilige Nikolaus die Schüler der Volksschule 1 Marchtrenk. Für die Schüler der Vorschulklasse sowie für die ersten und zweiten Klassen gab es eine große Nikolausfeier im Turnsaal. Die Kinder trugen dem Nikolaus ihre erlernten Lieder und Gedichte vor und wurden dafür mit einem Nikolaussackerl – die unter tatkräftiger Mithilfe des Elternvereins befüllt wurden – belohnt. Anschließend verteilte der heilige Bischof seine Geschenke an die Dritt- und Viertklässler in den Klassen.