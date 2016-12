Schulprojekt JUNIOR Company in der Fachschule Mistelbach

11.12.2016, 16:27 Uhr

erstmals das Schulprojekt JUNIOR Company durchgeführt. Die Schülerinnen der Abschlussklasse haben dafür drei Firmen gegründet und verkaufen ihre selbstgemachten Produkte, die sie sowohl im Schulunterricht als auch in der Freizeit herstellen, bei diversen Weihnachtsmärkten und amin der Fachschule Mistelbach beim

Eine der JUNIOR Firmen bekam bei der Produktion Unterstützung von ihrem Wirtschaftsexperten Herrn Markus Resch, Chef der Kremstaler Hofbäckerei. Unter seiner fachkundigen Anleitung wurden verschiedene Suppenschöberl und Schoko-Crunchies produziert.Bei den Weihnachtsmärkten in Wartberg an der Krems und in Grieskirchen waren die Mistelbacher Mädchen bereits mit einem Verkaufsstand vertreten. Die Schülerinnen konnten beinahe alle mitgebrachten JUNIOR Produkte verkaufen und freuten sich riesig über ihre Verkaufserfolge.