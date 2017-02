Spring Vit Festival 2017

Am Samstag, den 11. März wird euch am Spring Vit Festival ein einzigartiger und ultimativer Start in den Frühling geboten. Die Landjugend Bad Wimsbach öffnet die Pforten des Schloss Meierhofs, um mit euch und insgesamt 15 internationalen Act’s auf erstmals 5 verschiedenen Floors eine unvergessliche Partynacht in den alten Gemäuern zu feiern.



Im Main-Floor erwarten euch MASHUP- GERMANY, DJ SHANY und DISCO VAN STU. Während BEEDEE, TWISTED TECHNIQUE, CHRONICALL und MC RUFFTUFF im Drum‘n’Bass für bombastische Stimmung sorgen, werden euch im neuen Techno-FLoor TOM BARKLEY, DISCO VAN STU und HANNES S so richtig einheizen. Alle Alternative Liebenden kommen mit TK SEVEN voll auf ihre Kosten und im Ska&More Zelt erwarten euch AREVO und OFFBEATFRONT.



Einlass ist ab 20.00 Uhr für alle über 16 Jahren!

Sichert euch also noch schnell VVK auf Ö-Tickets oder in allen OÖ Raiffeisenbanken!