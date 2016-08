Zehnjähriges Firmenjubiläum „rüstig“ gefeiert

30.08.2016, 12:11 Uhr

Weißkirchen kann sich auf Unterstützung der „Gerüstbau Dietz“ verlassen.

WEISSKIRCHEN. Rund 600 Personen feierten vor kurzem das zehnjährige Firmenjubiläum der Firma „Gerüstbau Dietz“. Das Unternehmen, das aus Bayern in den Bezirk Wels-Land gekommen ist, hat sich sehr gut entwickelt. An diesem unternehmerischen Erfolg lässt der Betrieb auch die Vereine und sozialen Organisationen im Ort teilhaben. Geschäftsführer Hermann Dietz liegen ein funktionierendes gesellschaftliches Leben in der Gemeinde sowie die Unterstützung jener, die weniger vom Leben begünstigt sind, sehr am Herzen.Zahlreiche Ehrengäste zeichneten die Firmenfeier mit ihrem Besuch aus. Bürgermeister Norbert Höpoltseder, LAbg. Walter Aichinger, WK-Obmann Franz Ziegelbäck und der Bürgermeister der bayrischen Heimatgemeinde der Familie Dietz aus der Gemeinde Breitenbrunn Johann Lanzhammer feierten mit.„Der oö. Zentralraum und damit auch der Bezirk Wels-Land ist eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Österreich“, betonte LAbg. Aichinger. „Wir freuen uns darüber, dass immer wieder neue, erfolgreiche Unternehmen in unserer Region entstehen und Arbeitsplätze schaffen.“ Auch der Obmann der Wirtschaftskammer Wels-Land betonte die hohe Bedeutung erfolgreicher Firmen. Mit einer Auszeichnung und einem kleinen Geschenk bedankte er sich bei Hermann und Zenta Dietz für ihren unternehmerischen Einsatz.