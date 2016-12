16-Jähriger stürzt von Rolltreppe

18.12.2016, 10:07 Uhr

Ein Jugendlicher aus Wels stürzte am 17. Dezember 2016, gegen halb zwölf Uhr nachts, am Bahnhof in Wels von einer Rolltreppe in die Tiefe.

WELS. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Klinikum Wels eingeliefert. Als die Polizei eintraf, lag der junge Mann vor dem Haupteingang am Boden. Der Verletze war bei Bewusstsein und ein Freund hielt seinen Kopf. Der offensichtlich alkoholisierte 16-Jährige gab an, dass er beim Herumalbern auf der Rolltreppe im ersten Obergeschoß vom Geländer gestürzt sei. Die Rettung und der Notarzt trafen ebenfalls kurz nach dem Unfall ein und versorgten den Jugendlichen.