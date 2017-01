2017 wird ein Megapassjahr

17.01.2017, 21:26 Uhr

Etwa 7.500 Pässe laufen in Wels ab, normal sind es 4.500 bis 5.000.

WELS. Im Jahr 2017 wird die Nachfrage nach neuen Reisepässen deutlich höher sein als in einem durchschnittlichen Jahr. "Alleine in Wels laufen zirka 7.500 Pässe ab. Wir erwarten im Sommer so viele Leute wie schon lange nicht mehr, weil sich fast alle den Reisepass so spät wie möglich ausstellen lassen. Die Gültigkeit beginnt ja ab Ausstellungsdatum", erklärt Wolfgang Lettner vom Magistrat Wels. In einem durchschnittlichen Jahr liegt die zahl bei etwa 4.500 bis 5.000. Doch warum laufen 2017 so viele Reisepässe ab? "1997 sind die Pässe teurer geworden, viele ließen sich noch schnell vorher einen neuen ausstellen. 2000 war das noch massiver." Ein neuer Reisepass kostet derzeit 75,90 Euro. "Er kann bei jeder Passbehörde angeschafft werden, die sich Fingerabdrucksscanner beschafft hat", sagt Lettner. Man benötigt dazu ein farbiges Passbild, den alten Pass und gegebenenfalls die Geburtsurkunde, falls Unklarheiten über die Schreibweise des Namens auftreten.