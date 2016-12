Alkolenker kracht ohne Führerschein in Wohnhaus

29.12.2016, 08:11 Uhr

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung hat ein Mann aus Stadl-Paura die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

STADL-PAURA. Am Donnerstagmorgen, 29. Dezember, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Kastenwagen gegen 3 Uhr in der Ortschaft Stadl-Hausruck Richtung Rüstorf. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte in ein Wohnhaus. Sowohl der Kastenwagen als auch das Gebäude wurden dabei schwer beschädigt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zudem hatte der Mann keine gültige Lenkerberechtigung. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert.