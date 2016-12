Alle Jahre wieder

28.12.2016, 13:48 Uhr

Traditionelle Weihnachtsfeier an der NMS 8 Wels - Lichtenegg

Auch heuer fand wieder kurz vor Weihnachten die schon traditionelle abendliche Weihnachtsfeier an der NMS 8 statt.Neben den zahlreichen Eltern konnte Dir. Moshammer auch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler willkommen heißen. In seiner Begrüßungsrede dankte er u.a. den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern für ihr großes Engagement.In dieser besinnlichen Stunde brachten die Schülerinnen und Schüler neben bekannten Gedichten auch moderne, zum Nachdenken anregende Texte.Der Schulchor und die Spielmusikgruppe umrahmten das Dargebotene.Als Höhepunkt dieses Abends begeisterte das Hirtenspiel, das von den Kindern mit großem Enthusiasmus und mit viel Zeitaufwand einstudiert wurde.Im Anschluss gab es noch die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss, den die Schülerinnen und Schüler der 4.d zubereitet hatten, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, was sich viele der Anwesenden auch nicht entgehen ließen.