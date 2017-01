Bereits 1000 neue Welser Aktivpässe

06.01.2017, 09:00 Uhr

Im vergangenen Jahr besonders beliebt: Sauna und Hallenbad, öffentlicher Verkehr und Freibad.

WELS. Das 1000. Exemplar des Welser Aktivpasses für 2017 ist bereits ausgegeben: Generationen-Stadträtin Margarete Josseck-Herdt überreichte es an Mathias Mayrhofer. Neu sind heuer zwei Gutscheine für eine Kaffeejause in den städtischen Generationentreffs (früher: Tagesheimstätten). Sie ergänzen das bisherige Angebot des Aktivpasses, der 2016 insgesamt 3679 Mal beantragt wurde. Am beliebtesten waren dabei die Gutscheine für Hallenbad und Sauna im Welldorado (2016: 15.037 Mal eingelöst), gefolgt von Linie Wels und Sammeltaxi (2016: 3355) sowie dem Welldorado-Freibad (2016: 2485).

Für Senioren und Menschen mit geminderter Erwerbsfähigkeit

Darüber hinaus enthält der Pass auch zahlreiche wichtige Informationen für die Anspruchsberechtigten. Diese sind einerseits Frauen und Männer mit Hauptwohnsitz in Wels ab dem vollendeten 60. Lebensjahr (Nachweis: Lichtbildausweis, 2016: 3582 Personen) sowie andererseits Menschen mit mehr als 70 Prozent Minderung der Erwerbsfähigkeit unabhängig vom Alter (Nachweis: Behindertenpass des Sozialministeriums, 2016: 97 Personen).Übrigens: 478 Personen haben im Dezember das Angebot genutzt, sich den Aktivpass in einem der städtischen Generationentreffs abzuholen. Der Rest hat dies im Rathaus getan (Stadtplatz 1, Zi. 225), wo der Pass auch weiterhin erhältlich ist. Der Unkostenbeitrag beträgt 13 Euro, für Bezieher von Weihnachtsgeld oder Ausgleichszulage ist der Pass gegen Nachweis gratis. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter Tel. 07242 235-3840.