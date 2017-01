Bilanz: 2.046 Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Wels

10.01.2017, 06:00 Uhr

Florianijünger rückten 2016 im Schnitt 5,6 Mal am Tag aus.

WELS. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels leistete im vergangenen Jahr 2.046 Gesamteinsätze. Das sind im Schnitt 5,6 Einsätze pro Tag. Hier eingerechnet sind auch die 61 Brandsicherheitswachdienste, die für Veranstaltungen aller Art geleistet werden mussten, sowie 881 Alarmierungen der Nachrichtenzentrale. Die Anzahl der Alarmausfahrten zu Brandalarmen und technischen Hilfeleistungen selbst betrug 1.104. Diese Einsatzzahl gliedert sich in 503 Brandeinsätze und 601 technische Hilfeleistungen. Bei diesen Einsätzen wurden 195 Menschen aus Notlagen befreit. Auch 15 Tiere konnten von den Einsatzkräften gerettet werden. Die Menschen waren in steckengebliebenen Liftanlagen eingeschlossen, nach Bränden oder Unfällen verletzt oder nach Verkehrsunfällen eingeklemmt. Bei den 503 Brandeinsätzen, ausgelöst durch 101 Notrufe und 402 Mal Brandmelder- oder Sprinkleranlagen durch hat es 130 Mal tatsächlich gebrannt. Etwas mehr als die Hälfte dieser Brände wurde durch Brandmelder oder Sprinkler entdeckt und sehr rasch gemeldet.

"Unter Einsatz des eigenen Lebens"

„Auch 2016 war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels auf vorbildliche und vielfältige Weise für die Sicherheit der Bürger im Einsatz. Und das nicht selten in den Abend-, Nacht- und Wochenendstunden und unter Einsatz des eigenen Lebens. Als zuständiger Referent bedanke ich mich bei den Welser Feuerwehrleuten herzlich für dieses Engagement und wünsche für 2017 alles Gute", so Feuerwehrreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiss. "Der vorbeugende Brandschutz und die Brandschutzaufklärung tragen Früchte. Mehr als die Hälfte aller Brände wurden durch Brandmelder entdeckt. Durch die rasche Entdeckung und durch die effiziente Intervention der Einsatzkräfte wurden grössere Brände verhindert. Viele Brände wurden vor Eintreffen der Feuerwehr durch Betroffene bzw. Anwesende gelöscht. Ein grosser Erfolg der Brandschutzschulungen. Die Feuerwehr ist Retter und Helfer in der Not. Dank, Lob und Anerkennung gilt der gesamten Mannschaft für den unermüdlichen Einsatz". so Branddirektor Franz Humer.​