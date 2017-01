Bronze für Landjugend-Projekt

17.01.2017, 21:20 Uhr

Eberstalzeller lernten Nachbarn aus Pettenbach und Vorchdorf kennen.

EBERSTALZELL. Das Projekt "Auf und der Goas noch – 3 BezirkEwandertag" der Landjugend Eberstalzell wurde bei der Landesversammlung der Landjugend Oberösterreich in Freistadt mit Bronze prämiert. Aus 83 Projekteinreichungen aus dem ganzen Bundesland wurden die besten ausgewählt. Das Projekt diente als Lösung für das Problem der Eberstalzeller, ihre Nachbargemeinden Pettenbach und Vorchdorf nicht richtig zu kennen, nur weil sie nicht im Bezirk Wels-Land liegen. So veranstalte die Landjugend einen bezirksübergreifenden Landjugendwandertag. Im Vordergrund stand, neue Leute kennenzulernen und Freunde zu finden. Ein gemütlicher Sonntagnachmittag am Dreibezirkeeck mit Landjugendlichen aus Gmunden, Kirchdorf und Wels-Land war das Ergebnis. Kurz vor Jahreswechsel beteiligten sich sportlich-motivierte Landjugend-Mitglieder am Friedenslichtmarathon. Im Anschluss daran spendete die Landjugendgruppe 250 Euro ihrer Erlöse aus dem alten Jahr an die Kinder einer verstorbenen Frau aus Eberstalzell.