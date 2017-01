Cobra-Einsatz nach Körperverletzung und Morddrohung

02.01.2017, 14:11 Uhr

Am Neujahrstag rastete ein 39-Welser aus, schlug mehrere Personen und warf einen Fernsehen auf den Kopf eines Opfers.

WELS. Als die Polizeistreife Innenstadt 1 nach der Alarmierung an einer Wohnung eintraf, gab ein 57-jährige Mann aus Bernardin an, dass sein Freund von einem anderen Mann in dessen Wohnung geschlagen worden sei und verletzt in der Wohnung liegt. Das Opfer konnte den Beamten noch die Türe öffnen. Der Verletzte sagte, dass er von einem Bekannten, dessen Namen er nicht kennt, geschlagen worden zu sein. Der Täter haben den 46-jährigem Welser einen Flacbildfernseher an den Kopf geworden und ihn zudem mit dem Umbringen bedroht. Der Mann hatte Verletzungen unbestimmten Grades. Der Täter, so der 57-Jährige, sei bereits in Richtung Bahnhof geflüchtet. Dort konnte der Verdächtige von Polizeibeamten angehalten werden. Aufgrund der passenden Personsbeschreibung zur Körperverletzung und gefährlichen Drohung wurde der Mann zur Gegenüberstellung an den Tatort gebracht. Der 39-jährige Mann aus Wels konnte sowohl vom Zeugen als auch vom Opfer als Täter identifiziert werden. Das 46-jährige Opfer wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Aufgrund der Erhebungen wurde nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt Wels, ein Festnahmeauftrag erteilt. Der 39-jährige Beschuldige wurde von Einsatzkommando Cobra festgenommen. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Ersterhebungen in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er wird nun wegen des Verdachtes der Körperverletzung, der gefährlichen Drohung und der schweren Nötigung zur Anzeige gebracht.