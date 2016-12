Das Hotel Ploberger spendet seine Möbel

13.12.2016, 13:54 Uhr

Betten, Matratzen, Tische, Kästen und sogar Waschbecken finden in der Slowakei neuen Nutzen.

WELS/SAHY. Das Viersterne-Hotel Ploberger am Kaiser-Josef-Platz mistet aus. Vier Millionen Euro werden derzeit investiert, um das Gebäude technisch und auch optisch auf den neuesten Stand zu bringen. 65 der insgesamt 92 Zimmer bekommen in diesem Zuge ein komplett neues Mobiliar. Doch wohin mit den alten, aber noch funktionstüchtigen Sachen? "Wir standen vor der Alternative alles gegen einen kleinen Obulus zu verkaufen oder zerschreddern zu lassen", erzählt Michael Ploberger. Beides kam jedoch für die Hoteliersfamilien nicht in Frage. Durch Zufall fand sich über den Kontakt zu Horst Seiringer von der Familienhilfe Wels eine wesentlich bessere Lösung. In Kooperation mit der Hilfsvereinigung ORA International bringt Seiringer das ausgemusterte Hotel-Interieur ins slowakische Sahy. Dort wird es in einem derzeit noch leerstehenden Kinderheim dringend benötigt. Der große Vorteil: bedingt durch die idente Einrichtung des Hotels, werden sich später auch die Zimmer im Heim gleichen. Somit kommt kein Neid oder Missgunst auf. Eine erste Lieferung machte sich am 12. Dezember auf den Weg Richtung Osten. Im Juni 2017 folgt die nächste Bauetappe. Dann heißt es wieder anpacken, denn insgesamt werden fünf bis sechs Tonnen verladen.