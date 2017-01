Drogenschwerpunktkontrollen: Vier Lenker aus dem Verkehr gezogen

29.01.2017, 20:00 Uhr

In der Nacht auf 28. Jänner sowie am 29. Jänner 2017 führten Streifen der Landesverkehrsabteilung OÖ Schwerpunktkontrollen nach Drogenlenkern durch.

WELS, OÖ. Laut Meldung der Polizei wurden vier suchtmittelbeeinträchtigte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Alle wurden positiv auf Amphetamine (Speed) und THC (Cannabis) getestet. Die amtsärztlichen Untersuchungen ergaben bei diesen Lenkern eine Fahruntauglichkeit.Ein 24-Jähriger aus Traun fiel am 28. Jänner, um 23.30 Uhr, auf der B1 in Wels auf. Der Mann fuhr mit einem ausgeliehenen Cabrio bei minus sechs Grad mit offenem Verdeck. Er gab an, so von Linz nach Wels gefahren zu sein. Nach Feststellung der Fahruntauglichkeit wegen Suchtmittelbeeinträchtigung wollten die Polizisten den Führerschein abnehmen. Das war jedoch nicht möglich, da dem Mann die Lenkberechtigung bereits vor längerer Zeit wegen Suchtmitteldelikten von der Behörde abgenommen worden war.