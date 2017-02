Einbahnöffnung: Ampelanlagen werden geprüft

14.02.2017, 13:27 Uhr

Bautechnisch sind die geplanten Einbahnänderungen in Wels machbar.

WELS. Kürzlich machte die Welser ÖVP mit der Forderung, den Welser (Verkehrs-) Schilderdschungel zu lichten und gleichzeitig das Verkehrskonzept zu überdenken , auf sich aufmerksam. Eine der größten Forderungen im Zusammenhang mit den derzeit in Prüfung befindlichen Verkehrsmaßnahmen, war die Öffnung der Eisenhowerstraße in Verbindung mit der Öffnung der Roseggerstraße und der Umdrehung der Einbahnregelung in der Herrengasse. "Bautechnisch ist es machbar, verkehrstechnisch finden noch Überprüfungen statt", erklärt Stadtbaudirektor Karl Pany. Mit einem Ergebnis sei in zwei Monaten zu rechnen. Derzeit werden die Ampelanlagen in den betreffenden Straßenzügen überprüft. "Man muss sich ansehen, wie sich die veränderten Verkehrsströme auf die Staubildung auswirken. Erst dann kann man sagen, ob eine Öffnung beziehungsweise Änderung der Einbahn möglich ist oder nicht", so Pany.