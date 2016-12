"Es ist ein Wahnsinn"

23.12.2016, 12:37 Uhr

Rund 5700 Euro überreichte die BezirksRundschau Wels im Rahmen der Christkind-Aktion.

WELS. Seit Mitte November läuft die Christkind-Aktion der BezirksRundschau. Das Welser BezirksRundschau-Christkind sammelt heuer für Barbara Ebenhofer-Baldacci. Sie leidet an einem inoperablen Hirnstammtumor, der sie in der Feinmotorik einschränkt und Taubheitsgefühle in den Händen und Füßen sowie Muskelverspannungen verursacht. Wackelig auf den Beinen und teilweise im Rollstuhl meistert die junge Mutter heute ihren Alltag, ist aber im zweigeschossigen Haus eingeschränkt. Die Treppe benützt sie nur mehr zweimal am Tag: "Einmal in der Früh, einmal am Abend und das mit viel Angst", erzählt sie. Mit Freude konnte nun die BezirksRundschau Wels den Scheck mit dem aktuellen Spenden-Zwischenstand in der Höhe von 5714,90 Euro überreichen. "Die Flut an Reaktionen ist ein Wahnsinn", freut sich die junge Mutter, die gemeinsam mit Mann Andrea und Sohn Elias in Wels wohnt. Sie ist überwältigt: "Es haben sich viele Personen bei mir gemeldet und für mich gespendet." Zu den Spendern zählen neben Privatpersonen auch Unternehmen wie die Polypex GmbH, Resch & Frisch und Trachten Wichtelstube oder die Stadt Wels. Mit dem Spendengeld sollen Umbauten wie der Einbau eines Treppenliftes ermöglicht werden.

Helfen Sie mit!

Sie möchten die Christkind-Aktion der BezirksRundschau unterstützen? Richten Sie bitte ihre Geldspende mit dem Kennwort "Wels" an das Konto:Raiffeisenlandesbank OÖ AG