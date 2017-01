Fahrzeugkollision im Kreuzungsbereich

24.01.2017, 07:12 Uhr

Am 23. Jänner kam es in Wels auf einer Kreuzung zu einer Kollision.

WELS. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 40-jährige Lenkerin aus Urfahr gegen 6.30 Uhr am 23. Jänner auf dem linken Fahrstreifen der Linzer Straße. Die Frau gab an, dass sie beim Annähern an die Kreuzung mit der Mitterhoferstraße Grünlicht hatte und sie beabsichtigte diese in gerader Richtung zu überqueren. Eine 19-Jährige Welserin lenkte ihren Pkw auf der Mitterhoferstraße in südliche Richtung. Sie beabsichtigte die Kreuzung mit der Linzer Straße in gerader Richtung zu überqueren. Die Welserin hielt nach eigenen Angaben vorerst wegen Rotlichts an. Nach dem die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte, fuhr sie in die Kreuzung ein, musste jedoch wieder anhalten, da ein Begleitfahrzeug eines Schwertransporters den südlichen Bereich der Kreuzung kurzfristig sperrte. Nach dem die Kreuzung wieder frei war, setzte sie ihre Fahrt fort. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw der 40-jährigen Urfahranerin. Beide Lenkerinnen wurden verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert. Da die Welserin vorerst nicht aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, wurde von der Rettung die Feuerwehr verständigt. Die Linzer Straße war während der Unfallaufnahme etwa 40 Minuten nur erschwert passierbar.