Fallschirmspringer verletzt sich bei unsanfter Landung

01.10.2016, 18:25 Uhr

Vermutlich in Folge eines Eigenfehlers verlor ein 28-Jähriger aus Lochen am See bei der Landung eines Fallschirmsprunges die Kontrolle und verletzte sich.

WELS. Am 1. Oktober 2016 gegen 9:50 Uhr absolvierte ein 28-Jähriger am Flugplatz in Wels einen Fallschirmsprung. Laut Meldung der Polizei flog der erfahrene Springer kurz vor der Landung eine enge Kurve, um Geschwindigkeit für die Landung aufzunehmen. Laut eigener Aussage unterschätzte der 28-Jährige die Höhe und schlug unsanft auf dem Boden auf. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Da der Fallschirm keine Beschädigungen aufwies, konnte ein technisches Gebrechen ausgeschlossen werden.