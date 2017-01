Große österreichweite Spendenaktion vom 4. bis 11. Jänner 2017

01.01.2017, 14:14 Uhr

Die vier Tierschutzorganisationen in Wien, Innsbruck, Hirschbach und Klagenfurt, die im Rahmen der Spendenaktion unterstützt werden, leisten wertvolle Arbeit im Interesse der Tiere und konnten bereits tausenden Lebewesen helfen. In diesen Tierheimen finden verstoßene oder ausgesetzte Tiere eine sichere Bleibe, kompetente Betreuung und medizinische Versorgung. Den Großteil der Tiere bilden Hunde und Katzen, aber auch Kleintiere wie Kaninchen verweilen dort. Auch auf eine umfassende Aufklärung zur Tierhaltung wird großer Wert gelegt.Megazoo mit seinen Märkten in Wien-Stadlau, Linz-Leonding, Klagenfurt, Brunn und Innsbruck engagiert sich stark für den Tierschutz, jährlich wurden über 10.000 Euro an Tierschutzorganisationen gespendet. Das Unternehmen setzt in seinen Märkten jedes Jahr wichtige Initiativen, um den Tierschutz zu unterstützen. Tierheimen wird mit Futter- und Sachspenden geholfen. "Diese Unterstützung ist wichtig, weil die Tiere an ihrer Situation am wenigsten Schuld sind", betont Holger Luer.