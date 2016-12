Hausärztlicher Notdienst „HÄND“ hilft Menschen in der Region Attersee außerhalb der Ordinationszeiten

04.12.2016, 15:46 Uhr

Die Bürger der Region Attersee sind dankbar über das zusätzliche Angebot, das Ärzte und Rettungssanitäter aufwarten. Seit dem 1. Jänner 2015 gibt es eine neue Aufteilung von der Region Vöcklabruck in Ost und West. Bereits im Juli konnten 178 Einsätze vom Rettungsteam im Gebiet Vöcklabruck-West verzeichnet werden, Tendenz steigend.Im Sommer zählt die gesamte Region zirka 131.000 Einwohner ohne die Touristen. Bei einem hausärtzlichen Notdienst von 12 Stunden legt das Rettungsteam bis zu 400 Kilometer zurück, um die bestmögliche Versorgung zu bieten. Am Standort St. Georgen im Attergau befinden sich zwei stationierte Sanitäter, weiters sind 30 Ärzte und 30 Sanitäter für die Menschen im Turnusdienst unterwegs. Es stehen für die Versorgung der Region Vöcklabruck Ost und West drei Hubschrauber und zwei NEF Notarzteinsatzfahrzeuge zur Verfügung.„Einige der Notfälle können am Telefon abgeklärt werden“ so Dr. Birgit Beier, wichtig sei jedoch, dass die Patienten Verständnis haben für akute Notfälle und empfiehlt sich eine Hausapotheke für das Eigenheim beim Arzt des Vertrauens erstellen zu lassen.Dr. Beier ist im Turnus tätig und erkennt, dass die Landarztflucht durch die familienunfreundlichen Arbeitszeiten weiter zunimmt. Die Zahl der Dienste steigt weiter an. Um das Atterseeland effektiver abdecken zu können würde ein weiteres NEF Notarzteinsatzfahrzeug benötigt. Unsere Rettungseinsatzkräfte sind freiwillig mit Herz und Verständnis für den Menschen im Einsatz und freuen sich wenn dieser geschätzt wird.Die Bereitschaftszeiten für den hausärztlichen Notdienst sind Wochentags von MO-FR 19:00-07:00 Uhr, SA/SO/FEI von 07:00-19:00 und 19:00-07:00 in dieser Zeit wählen sie bitte die Rufnummer 141 und halten ihre Versicherungsnummer sowie eine Auflistung Ihrer Beschwerden bereit um rasche Hilfe leisten zu können.