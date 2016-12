In Pichl bei Wels sind die Engel unterwegs!

15.12.2016, 14:08 Uhr

Pichl bei Wels, 15.12.2016. In Pichl bei Wels sind während der Adventzeit die Engel unterwegs. Möglich macht das eine „temporäre Kunstinstallation mit Beteiligungscharakter“ der Pichler Künstlerin Bibiana Weber. Sie zeichnet für das Konzept verantwortlich und hat dieses gemeinsam mit ihrem Künstlerkollegen Reinhard Jordan verwirklicht. Ermöglicht wurde die Umsetzung durch den Kulturausschuss der Marktgemeinde und deren Obfrau Vizebürgermeisterin Gabriele Aicher. Die Figur steht noch bis Weihnachten am Gemeindeplatz und wurde von der Bevölkerung bereits mit viel Freude angenommen.

Das Objekt, bestehend aus zwei Engelsflügeln, die auf einem Podest befestigt sind, lässt die Person, die sich davor stellt, als Engel mit weiten Schwingen erscheinen. Ein wunderbares Fotomotiv für die Vorweihnachtszeit. Die Künstlerin dazu: „Bei meiner Installation steht ganz klar die Aktion des Publikums im Vordergrund. Selbst aktiv zu werden, sich alleine, mit dem Partner oder mit der Familie als Weihnachtsengel fotografieren zu lassen und das Foto mit guten Wünschen an seine Lieben zu senden ist die Idee dahinter.“Auch Kulturausschussobfrau Vizebürgermeisterin Gabriele Aicher zeigt sich von der Aktion begeistert: „Das ist eine schöne, aber auch witzige Idee. Einmal etwas anderes als herkömmliche Weihnachtsthemen. Ich habe schon viele Pichlerinnen und Pichler gesehen, die sich zum Engel verwandelt haben! Und wenn man schon eine so gute Künstlerin in der Gemeinde hat, muss man das auf alle Fälle nutzen!“Fototext: Kulturausschuss-Obfrau Vizebürgermeisterin Gabriele Aicher (li.) und Künstlerin Bibana Weber haben die Flügel gleich selbst ausprobiert.Foto: Marktgemeinde Pichl bei Wels/Kathrin Holzmann