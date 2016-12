Junge Frau von Taxifahrer sexuell belästigt

17.12.2016, 09:32 Uhr

In Wels kam es zu einem sexuellen Übergriff eines Taxifahrers an einer jungen Frau.

WELS. Am frühen Morgen des 8. Dezember kam es in Wels zu einem sexuellen Übergriff durch einen Taxifahrer. Die junge Frau stieg in ein Taxi und wollte von der Innenstadt nach Hause gefahren werden. In der Nähe des Wohnhauses der Frau wurde der Taxilenker zudringlich. Die Frau wehrte sich und stieß den aufdringlichen Mann von sich. Die Frau, die nach eigenen Angaben alkoholisiert war, konnte den Mann allerdings nicht abwehren. Der Taxifahrer nutzte offensichtlich den Zustand der Frau und er führte an der wehrlosen Frau sexuelle Handlungen durch. Nachdem der Taxilenker von der Frau abgelassen hatte, flüchtete diese zu Fuß. Nach umfangreichen Erhebungen der Polizei Wels konnte der Mann ausgeforscht und festgenommen werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.