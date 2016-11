KMB-Männer kochten "4-Viertel" - Menü

23.11.2016, 23:23 Uhr

am Samstag, 19. November 2016 im Pfarrzentrum St. Jakobus zum 7. Mal ein Männer-Kochen. Typische Spezialitäten und Gerichte aus unserem „Hoamatland“ wurden ausgewählt. Die frischen Lebensmittel kamen aus unserer „Hoamat“. Nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch, sind unsere 4-Viertel ein Genuss.Gekocht wurde unter der Anleitung von Hobbykoch Thomas Panhuber ein mehrgängigesDie Partnerinnen der Hobbyköche waren zum Essen eingeladen. Da das Menü nicht verraten wurde, wurde im Vorfeld gerätselt, was zum „4-Viertel-Essen“ aufgetischt wird. Nicht nur die Frauen, sondern auch Pfarrer Pater Gotthard Niedrist, waren von den kulinarischen Genüssen unseres „Hoamatlandes“ begeistert.Für die „Oberösterreich-Köche“ war es ein sehr schönes Erlebnis, und sie freuen sich schon, wenn es wieder heißt "Männer an den Herd".