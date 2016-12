Kollision zwischen Pkw und Rettungsauto

01.12.2016, 15:12 Uhr

GUNSKIRCHEN. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungsauto in Gunskirchen endete am 30. November glimpflich. Der Unfall ereignete sich auf der Rotax- beziehungsweise Lastenstraße in Gunskirchen. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Rettungsfahrzeug dort mit einem Auto. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsmittel, sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge.