Kumplgut Wels bedankt sich bei seinen ehrenamtlichen Helfern

15.01.2017, 21:22 Uhr

Nicht nur Logie, Verpflegung und Ausflüge werden den Familien geboten, auch Therapiestunden mit Hunden & Pferden stehen am Programm. Die Kinder, aber auch die Eltern werden während den Aufenthalt von Pädagoginnen bestens betreut.Auf einer 16.000 Quadratmeter großen Anlage am Stadtrand von Wels bietet sich den Gastfamilien ein wahres Kinderparadies an, dass von Jahr zu Jahr immer mehr Anklang bei Familien mit schwerkranken Kindern findet.Der Verein Emotion ist politisch und konfessionell unabhängig und Dank der starken Unterstützung von unzähligen freiwilligen Helfern in der Lage, es auch künftig zu bleiben. „Ohne der kräftigen Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfern, könnten wir nicht so professionell arbeiten und so vielen Kindern helfen“... so Geschäftsführer Florian Aichhorn.

Daher lud das Kumplgut – Team vergangenen Freitag (13.01.2017) alle freiwilligen Helfer zu einer „Dankesfeier“ unter dem Titel „Weißwurstparty am Kumplgut“ ein. Bei Weißwürsten & Brezen wurde nicht nur gefeiert, sondern auch die weiteren Pläne und Ziele für das Jahr 2017 vorgestellt.