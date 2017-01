Mutmaßliche Dealer und Tierschänder vor Gericht

17.01.2017, 17:44 Uhr

Gunskirchner soll mit Luftdruckgewehr auf Katze geschossen haben.

BEZIRK. Am Landesgericht Wels wird am Freitag, 20. Jänner, von 10.45 bis 12.00 Uhr über das Urteil für zwei mutmaßliche Suchtgifthändler verhandelt. Dies ist der zweite Verhandlungstag, der erste am 16. Dezember endete mit einem Antrag eines Verteidigers auf Einvernahme des verdeckten Ermittlers. "Er meint, dass das Scheingeschäft nicht korrekt abgelaufen ist. Es ist zwar aufgegangen, aber es geht um die Frage, ob unzulässige Provokation durch den Verteidiger vorlag", sagt Richterin Gerlinde Hellebrand. Der Ermittler dürfe nicht aktiv dazu auffordern, ihm etwas anzubieten, sondern nur in einer bestehenden Situation einschreiten und aktiv werden. Die zwei Angeklagten werden verdächtigt, ein Kilogramm Amphetamine in Sattledt und anderen Orten gemeinsam verkauft zu haben. Einer von ihnen soll zusätzlich 110 Gramm Amphetamine, 100 Gramm Cannabiskraut, 20 Gramm Kokain und 50 Extasytabletten verkauft haben. Beim Zweiten soll es sich um zusätzlich 500 Gramm Amphetamine, 750 Gramm Cannabiskraut, 200 Gramm Kokain und 60 Extasytabletten handeln. Einer von ihnen soll außerdem Cannabispflanzen angebaut, beide sollen Suchtgift erworben und besessen haben. Es wurden Speedpaste, Cannabiskraut, Kokain und das Amphetamin MDMA sichergestellt. Der Strafrahmen reicht von einem bis zu 15 Jahren Haft.

Katze angeschossen



Bei einer weiteren Verhandlung am Landesgericht geht es am 18. Jänner um ein vermutetes Vergehen der Tierquälerei in Gunskirchen. Der beschuldigte, etwa 70-jährige Mann soll mit seinem Luftdruckgewehr auf eine Katze geschossen haben. Diese zog eine Wunde an der rechten Pfote und einen Steckschuss im rechten Hinterbein davon. Das Projektil wurde im Rahmen einer Operation entfernt. Dem Gunskirchner droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.