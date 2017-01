Nach Überschlag an einen Baum geprallt

15.01.2017, 09:17 Uhr

Ein 36-Jähriger Alkolenker kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Pkw und prallte gegen einen Baum.

GUNSKIRCHEN. Gegen 2.15 Uhr war ein 36-Jähriger aus Gunskirchen am Sonntagmorgen, 15.Jänner, auf der Bichlwimmer Straße in Richtung Wels unterwegs. In einer leichten Linkskurve in der Ortschaft Gänsanger verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Pkw kam von der Straße ab, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum. Das Unfallfahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Er musste ins Klinikum nach Wels eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen.