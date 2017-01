Papiercontainer stand in Vollbrand

29.01.2017, 09:14 Uhr

Unbekannte zündeten am 29. Jänner 2017 am Flotzingerplatz in Wels einen Altpapiercontainer an.

WELS. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Anrainer um 00.20 Uhr den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Er schob einen zweiten Container, der neben dem brennenden stand, zur Seite und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen. Eine Polizeistreife bekämpfte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit zwei Feuerlöschern. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.