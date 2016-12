Polypex zeigt Herz

20.12.2016, 14:42 Uhr

Der Badewannenhersteller unterstützt das BezirksRundschau-Christkind mit vierstelligem Betrag.



Helfen Sie mit!

WELS. Mehr und mehr Unternehmen verzichten zu Weihnachten auf Kundengeschenke und nutzen dafür die Möglichkeit, Menschen unter die Arme zu greifen, denen es nicht so gut geht. Die Polypex GmbH in Wels hat sich heuer dazu entschlossen, die Christkind-Aktion der BezirksRundschau zu unterstützen. Diese hilft Menschen aus der Region, die von schweren Schicksalen begleitet werden und finanzielle Unterstützung am nötigsten haben. Geschäftsführer Wolfgang Penker übergab kürzlich den Scheck in Höhe von 1000 Euro. Das Welser BezirksRundschau-Christkind unterstützt heuer Barbara Ebenhofer-Baldacci. Bei ihr wurde vor Jahren ein Hirnstammtumor entdeckt. Bis vor drei Jahren konnte die Welserin ein ganz normales Leben führen. Doch dann machten sich Taubheitsgfühle in den Händen und Muskelverspannungen verstärkt bemerkbar. Heute muss sie den Alltag teils im Rollstuhl bewältigen. Das Problem: Im einstöckigen Haus kann sie sich so nur noch eingeschränkt bewegen. Mit dem Spendengeld soll ein Treppenlift ermöglicht werden.Sie möchten die Christkind-Aktion der BezirksRundschau unterstützen? Richten Sie bitte ihre Geldspende mit dem Kennwort "Wels" an das Konto:

Danke an alle Spender!