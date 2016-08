Schleißheimer Theatertage 2016

Inhaltsangabe zum neuen Stück:Endlich. Ein Traum ist für Walli Hoppenstett in Erfüllung gegangen. Ihre einzige Tochter Emma hat sich den berühmten Tenor Gernot von Zitzewitz geangelt und nun soll Verlobung gefeiert werden. Walli, die ihren zukünftigen Schwiegersohn noch gar nicht kennt, reist einen Tag früher als geplant an. Emma hat ihrer Mutter verheimlicht, dass ihr Zukünftiger gut und gerne 25 Jahre älter ist und so nimmt das Unheil seinen Lauf.

Verwechslungen, Verdächtigungen im Minutentakt und mittendrin Tante Käte und Onkel Blasius, die ihren Teil dazu beitragen, dass es im Hause von Zitzewitz zugeht wie bei Hempels unterm Sofa. Ob bei diesem Durcheinander überhaupt eine gepflegte Verlobung stattfinden kann? Nur so viel sei verraten: Schwiegermütter sind auch bloß Menschen!Spieltermine:Samstag 1. Oktober 2016 19.30 UhrSonntag 2. Oktober 2016 18.00 UhrFreitag 7. Oktober 2016 19.30 UhrSamstag 8. Oktober 2016 19.30 UhrSonntag 9. Oktober 2016 18.00 UhrMittwoch 12. Oktober 2016 19.30 UhrFreitag 14. Oktober 2016 19.30 UhrSamstag 15. Oktober 2016 19.30 UhrSonntag 16. Oktober 2016 18.00 UhrMittwoch 19. Oktober 2016 19.30 UhrSamstag 22. Oktober 2016 14.00 Uhr und 19.30 UhrDienstag 25. Oktober 2016 19.30 UhrMittwoch 26. Oktober 2016 14.00 UhrFreitag 28. Oktober 2016 19.30 UhrSamstag 29. Oktober 2016 19.30 UhrSonntag 30. Oktober 2016 18.00 Uhr